Több autót ellopott, fegyverrel fenyegetőzött egy huszonéves újhartyáni férfi

Elfogtak a rendőrök egy ámokfutó fegyveres rablót egy pusztavacsi tanyán – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap a rendőrség honlapján, ahol az akcióról készült videófelvételt is megosztották.

A 23 éves újhartyáni férfi november 10-én egy ismerősével iszogatott annak üllői házában, majd hajnalban a gyanú szerint elvette a nő kocsikulcsát. Az udvarról elvitte a rendszám nélküli autót, amelyben egy gáz-riasztópisztolyt talált. A férfi másfél óra múlva Pilisen balesetet szenvedett és felborult a lopott gépjárművel. Az ámokfutó a roncsból kiszállva megállásra kényszerített egy arra haladó autót, amely emiatt megpördülve a szemközti sávba csúszott. Az elkövető a pisztollyal kiszállásra kényszerítette a sofőrt, majd a 63 éves férfit az úton hagyta, a kocsijával pedig Monorierdőre hajtott. Ott újabb járművet szerzett: a fegyverrel fenyegetőzve elvette egy ismerőse slusszkulcsát, majd elhajtott az újabb, jogtalanul eltulajdonított autóval.

Még aznap körözést adtak ki az ámokfutó férfira – a rendőrök a polgárőrökkel karöltve keresték. Egy közeli erdőben találtak rá a férfira, aki a lopott gépkocsival nekiment a polgárőrök autójának, majd a mozgásképtelenné vált járművet hátrahagyva, futva menekült a helyszínről. Másnap egy vadásztársaság tagjai is segédkeztek a férfi felkutatásában. Ekkor a hatóságokhoz telefonos bejelentés érkezett egy pusztavacsi tanyáról egy nőtől, aki a rendőrség felhívása alapján felismerte a gyanúsítottat: épp az ő autójában aludt a tanya udvarán.

A bejelentést követően elfogott és előállított ámokfutó drogtesztje pozitív eredményt mutatott. A férfit a rendőrök őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Ellene többrendbeli fegyveres rablás és jármű önkényes elvétele miatt indult büntetőeljárás.