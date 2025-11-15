orbán viktornagy elekbejelentés
Orbán hétfőn fontos bejelentést tesz

Adrián Zoltán / 24.hu
2025. 11. 15. 21:10
Hétfőn közös sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke – írta a portfolio.hu. A gazdasági szakportál úgy tudja, hogy Orbán a kamara elnökével közösen tesz bejelentést, vélhetően a kis és középvállalkozásokat érintő könnyítő csomaggal kapcsolatosan. Az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatosan már pedzegettek pár dolgot, így a kisebb vállalati adók csökkentését.

A lap emlékeztetett arra, hogy október elején Orbán Nagy társaságában jelentette be, hogy a kis- és középvállalkozásoknak 150 millió forintos értékhatárig fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelkonstrukció indul.

