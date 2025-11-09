Hernádi Zsolt Százhalombattáról: Ha ez külső behatás lett volna, akkor lehet, hogy gyászolunk is

A washingtoni magyar nagykövetségen adott interjút a MOL elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a Mandinernek. Ennek végén a százhalombattai finomítóban bekövetkezett tűzesetről is kérdezik.

„Ezek a finomítók rettentő összetett üzemek, nagyon sok technológiával. Több mint húsz üzem van egy ilyen finomítóban, és ezek egymásra épülnek. Vannak az elsődleges feldolgozási egységek, az utána kijövő félkész termékek utána mennek tovább másodlagos feldolgozási egységekre, mígnem aztán eljöttünk arra a több tucatnyi termékhez, ami aztán a kőolajipartól a vegyiparon keresztül a gyógyszeriparig mindenhova szállítja tovább az alapanyagokat. Egy ilyen finomítónál, egy ilyen összetettségi finomítónál a balesetvédelem, a biztonság, az egészségvédelem minden mást megelőz. Tudomásul kell vennünk, hogy nem tudunk mindent kiszámítani. Technológiával dolgozunk, nagy nyomáson dolgozunk, magas hőmérsékleten dolgozunk. A jó hír az, hogy senki nem sérült meg, és határérték felett nem került semmilyen környezetszennyezés ki az üzemből. Azt viszont a szakértők fogják megállapítani, hogy mi is okozta ezt a tüzet. Eddigi megállapítások szerint ez egy technológiai probléma volt, ami ott ezt a tüzet keletkeztette. Egy ronda nagy tűz volt egyébként, és köszönök mindenkit, aki ennek a megfékezésébe, illetve a további balesetek elkerülésében részt vett. De azt mondani, hogy ez külső behatás volt – nem.”