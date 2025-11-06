Orbán Viktor Donald Trumpról: ránézünk, és kevesen gondoljuk, hogy este meginnék vele egy sört

Amerikába tartva beszélt a repülőn Donald Trumpról Orbán Viktor az Index videóján. A magyar kormányfő szerint „más, mint amit látunk. Van a valóság, meg a műsor, a modern politika ilyen, nem? Van a dolognak az esszenciája, utána van a színpad. Nagyon távolinak tűnik az európai karaktertől, mert ez az »amerikaiak vagyunk, tehát sikeresek, amerikaiak vagyunk, tehát nagyok, amerikaiak vagyunk, tehát sikerülni fog, amerikaiak vagyunk, győzni fogunk«, állandóan ez van, nem? A valóságban nem ez van. Úgy van, mint az üzletben, amikor ülsz egyedül, és átgondolod, hogy a nyitólépéstől milyen tárgyalási taktikával jutsz el a mattig. Nem érdemes alábecsülni intellektuálisan az amerikai elnököt. Ez Európában szokás, de tévedés”.

Orbán azt is Trump mellett hozta fel, hogy Trump felesége szlovén, tehát közép-európai, az apósa pedig „olyan ember mint mi, normális, vidéki, két lábbal a földön.”

Kívülről nézve egy marketingkép van, valahol a magasban repül az elnök, a valóságban ez nem így van. Ránézünk, kevesen gondoljuk, hogy este meginnék vele egy sört, nem? Ez nem szokott eszébe jutni az embernek a tévéképernyő előtt, de leülsz vele beszélgetni, és szívesen maradsz, van mélysége, pedig ugye az amerikai kommunikációnak a lényege, hogy semminek nincs mélysége, egy megdöbbentő, lenyűgöző felszínesség, az amerikai dolgokra ez gyakran igaz, de az elnökre nem.

Orbán azzal zárta: „az amerikai rendszerben az elnökválasztás szisztémája nagyon kis lyukú rosta. Nehéz átjutni. Aki nem egyszer, hanem kétszer meg tud nyerni egy amerikai választást… Ott azért van valami.”