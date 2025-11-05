balogh zoltánegészségügymagyar egészségügyi szakdolgozói kamaraszakemberhiány
Nincs jövőkép: 14 ezer szakápoló hiányzik, kórházak válhatnak hamarosan működésképtelenné

Varga Jennifer / 24.hu
Pintér Sándor egészségügyért felelős belügyminiszter egy tavalyi egészségügyi konferencián.
2025. 11. 05. 11:02
„Az elmúlt egy évben több ezerrel csökkent a szakápolók száma, jelenleg pedig nagyjából 14 ezer ápoló hiányzik a felnőtt ápolási rendszerből” – mondta Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke a Magyar Kórházszövetség szerdai konferenciáján a hvg.hu tudósítása szerint. Balogh a helyzetet úgy jellemezte, hogy

lesújtó.

A szakdolgozói kamara elnöke szerint az aneszteziológiai és intenzív terápiás területen olyan nagy a baj, hogy a szakápolói hiány miatt a jövőben akár intézmények válhatnak majd működésképtelenné.

„Sajnos már nem beszélünk életpályáról. A szakdolgozók számára nincsen jövőkép

– fogalmazott Balogh, hozzátéve, hogy az utóbbi években nagyon devalválódott a szakdolgozói lét, ezen pedig változtatni kell, ahhoz, hogy a jövőben is legyenek magyar ápolók a rendszerben. „Kérek minden szakmai és minisztériumi vezetőt, hogy támogassák ezt a folyamatot” – mondta Balogh.

