Nincs jövőkép: 14 ezer szakápoló hiányzik, kórházak válhatnak hamarosan működésképtelenné

„Az elmúlt egy évben több ezerrel csökkent a szakápolók száma, jelenleg pedig nagyjából 14 ezer ápoló hiányzik a felnőtt ápolási rendszerből” – mondta Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke a Magyar Kórházszövetség szerdai konferenciáján a hvg.hu tudósítása szerint. Balogh a helyzetet úgy jellemezte, hogy

lesújtó.

A szakdolgozói kamara elnöke szerint az aneszteziológiai és intenzív terápiás területen olyan nagy a baj, hogy a szakápolói hiány miatt a jövőben akár intézmények válhatnak majd működésképtelenné.

„Sajnos már nem beszélünk életpályáról. A szakdolgozók számára nincsen jövőkép

– fogalmazott Balogh, hozzátéve, hogy az utóbbi években nagyon devalválódott a szakdolgozói lét, ezen pedig változtatni kell, ahhoz, hogy a jövőben is legyenek magyar ápolók a rendszerben. „Kérek minden szakmai és minisztériumi vezetőt, hogy támogassák ezt a folyamatot” – mondta Balogh.