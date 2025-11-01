Tűz ütött ki egy családi házban Téten, egy idős nő életét vesztette

Életét vesztette egy idős nő Téten, miután tűz ütött ki egy családi ház hálószobájában – közölte a katasztrófavédelem.
Közleményükben azt írták, hogy szombaton kora este kapta bejelentést, hogy tűz keletkezett egy házban a Széchenyi utcában.
Egy kilencven négyzetméteres családi ház tizenöt négyzetméteres hálószobájában csaptak fel a lángok, egy fatüzelésű kályha mellett tárolt tűzifa és egy szék égett.
A tüzet a bejelentő oltotta el egy vödör vízzel. A tűz miatt keletkezett füstben egy idős nő az életét vesztette
– írták.
A tűzoltók átvizsgálták és kiszellőztették az épületet.
A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.