Tűz ütött ki egy családi házban Téten, egy idős nő életét vesztette

24.hu
2025. 11. 01. 20:47
A fatüzelésű kályha mellett tárolt tűzifa és egy szék kapott lángra.

Életét vesztette egy idős nő Téten, miután tűz ütött ki egy családi ház hálószobájában – közölte a katasztrófavédelem.

Közleményükben azt írták, hogy szombaton kora este kapta bejelentést, hogy tűz keletkezett egy házban a Széchenyi utcában.

Egy kilencven négyzetméteres családi ház tizenöt négyzetméteres hálószobájában csaptak fel a lángok, egy fatüzelésű kályha mellett tárolt tűzifa és egy szék égett.

A tüzet a bejelentő oltotta el egy vödör vízzel. A tűz miatt keletkezett füstben egy idős nő az életét vesztette

– írták.

A tűzoltók átvizsgálták és kiszellőztették az épületet.

A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

