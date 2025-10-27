békemenetfideszhatvanpusztainterjú
Interjú közben döntötte el a youtuber, hogy nem fog konfrontálódni Orbán Viktor édesanyjával

Mohos Márton / 24.hu
admin D. Kovács Ildikó
2025. 10. 27. 20:54
A mindössze négy hónapja aktív, közéleti témákkal foglalkozó csatorna készítője szerint az interneten végigszáguldó videója nemcsak figyelmet hozott a számára, hanem egy dilemmát is: megmaradjon-e független hangként, vagy forduljon a népszerűbb, mainstream tartalmak felé. A 24.hu-nak adott interjúban Kersák István többek között a politikai apátiáról, a gyermekvédelmi törvény hatásáról, a Pride-ról, valamint arról is beszélt, miért tartotta fontosnak, hogy az Orbán családhoz köthető témákról értékítélet nélkül beszélgessen a miniszterelnök édesanyjával.

Kersák István közéleti témákkal foglalkozó tartalomkészítő, aki eddig mindössze 71 videót készített, és alig több mint 3000 feliratkozóval rendelkezik. A legutóbbi videója azonban cikkünk írásakor már 380 ezer megtekintés körül jár, ami önmagában is figyelemreméltó eredmény, úgy pedig főleg az, hogy Kersák korábbi videói általában néhány száz és néhány ezer közötti megtekintést generáltak.

A rendkívüli érdeklődés annak következménye, hogy a youtuber az október 23-i Békemeneten Orbán Viktor édesanyjával, Sipos Erzsébettel készített interjút. Ebben többek között arról beszélt Orbán Győző felesége, hogy szegény körülmények közül indultak, a rendszerváltás idején vették át a gánti kőbányát, amelyet saját erőből fejlesztettek sikeres céggé. Azt is megerősítette, hogy a hatvanpusztai major az ő és a férje tulajdona, azt viszont tagadta, hogy ott lennének zebrák.

Távolságtartó akart maradni

Az egyetemista mindössze négy hónapja vezeti a YouTube-csatornáját, és elsősorban közéleti, politikai témákkal foglalkozik. A 24.hu-nak elmondta: a csatorna célja, hogy kritikus gondolkodásra ösztönözze a nézőket, és ne egyoldalú politikai véleményeket közvetítsen.

Mindig is szerettem megosztani a véleményemet, és úgy éreztem, hogy Magyarországon különösen fontos megszólalni közéleti kérdésekben. A politikai apátia elleni fellépés számomra személyes ügy, és különösen a gyermekvédelmi törvény érintett meg mélyen. Erős szociális érzékenységgel rendelkezem, ezért ezek a témák különösen fontosak a számomra.

Kersák elmondása szerint a Sipos Erzsébettel való találkozása teljesen spontán volt:

