Hadházy közzétette a hatvanpusztai zebrák engedélykérelmeit, miután Orbán anyja tagadta a létezésüket

Hadházy Ákos közzétette a hatvanpusztai a zebrák kormányhivatal által kiadott engedélyeit, miután Orbán Viktor édesanyja azt állította, hogy csak akkor lennének, ha felfestenék az útra.

Sipos Erzsébet a csütörtöki Békementen adott interjút egy youtubernek, aki Hatvanpusztáról és többek között az ottani zebrákról is kérdezte a miniszterelnök édesanyját. Sipos Erzsébet azt mondta:

Hát nincs ott zebra, miért tartanánk zebrát, már nem azért mondom? Viktor meg pláne miért tartana zebrát? Ez egy hülyeség, nem normális, aki kitalálta. Engem személy szerint nem izgat, nekem ez személy szerint komikus. A férjemet idegesíti, mert ő komoly ember, na az az igazság.

Hadházy szerint Orbán anyjának kijelentéseinek két oka lehet:

vagy az, hogy eddig „nem járt Hatvanpusztán, és a kastély melletti szafari parkban”,

vagy az, hogy „a fia tényleg azt mondja neki, hogy a független sajtóban megjelent fotók hamisítványok”.

A független képviselő javasolja, hogy az igazság érdekében kattintson rá a kormány honlapjáról letölthető két dokumentumra, amelyek közül a 2024-es három, az idei pedig egy példány engedélyezési eljárásáról ad tájékoztatást.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal által kiadott dokumentumok szerint az állatok tartását a Vál-völgye Vadásztársaság kérelmezte az Alcsútdoboz és Bicske között elterülő ingatlanokra. A tájékoztatás szerint a négy zebra (Equus quagga) ügyében elindultak a természetvédelmi hatósági engedélyezi eljárások.

A vadásztársaságot Mészáros Lőrinc alapította.

A Hvg.hu augusztusban arról írt, hogy a felcsúti milliárdos Vál-völgye Vadásztársasága november óta több állat engedélyezését kérte. Négy esetben indult eljárás közepesen veszélyes állatok tartására, a vadgazdálkodási feladatokat pedig Mészáros Lőrinc cége, a Vért Vadászati Kft. végzi el.

Az engedélykérelmek tíz zebrára, két nyársas antilopra, hat dagesztáni túrra (kelet-kaukázusi kecskére) és 25 amerikai bölényre vonatkoznak, ezek közül hat zebra kivételével a szaporítást is engedélyeztették.

Zebrákat és a szafariparkot először a Gulyáságyú Média találta meg a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Talentis Group Zrt. telephelyén. Az állatokról akkor és később is több fotó készült.