- Orbán Viktor: Lesz budapesti békecsúcs, ami késik, az jön
- Nagy Feró: Kitől kérjek bocsánatot, magamtól? Kit bántottam meg?
- Bayer Zsolt Nagy Ferónak: Kérj bocsánatot, ahogy férfihoz illik, aztán igyunk meg valamit
- Lázár Nagy Feró Szőlő utcai megszólalásáról: Kossuth-díjat vissza nem vonunk
- „Erőszakoskodtak, hogy nyilatkozzon” – mondta a Gyermekvédelmi DPK alapítója Nagy Feró szavairól
- Lázár szerint az ország érdeke Budapest elrugaszkodása, 1 milliárd euróból építik meg a ferihegyi gyorsvasutat
- Gerendai Károly új céget alapított a Sziget Fesztivál megmentésére
- „Nagyon megviselt, hogy életem két legfontosabb tartóeleme megszűnt” – visszavonulása óta először adott interjút Gyurcsány Ferenc
- Magyar Péter: Új helyzet van október 23. óta
A nap legfontosabb hírei – 2025. 10. 27.
Varga Jennifer / 24.hu
