Videón a Dunából kifogott betörő

A betörőpáros 2025. október 21-én 18 óra körül befeszítette egy V. kerületi villaépület ajtaját. Az ingatlanból pénzt, ékszereket valamint okmányokat loptak el. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt írta, hogy egyiküket, a 37 éves B. Arnoldot a helyszínen azonnal elfogták, a másik férfi viszont elmenekült a rakpart irányába.

Átugrotta a korlátot és a támfalat. A Dunába futott, majd a part mentén úszni kezdett. A rendőrök a víz mellett végig követték, és amikor a férfi kezdett kifáradni, kihúzták a vízből, majd megbilincselték. A 36 éves V. Márkot elfogását követően szintén előállították, hozzá mentőt hívtak.

A BRFK munkatársai mindkét férfit lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd B. Arnoldot őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, míg V. Márkot büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, mivel a bíróság szintén lopás bűntett miatt szabadságvesztés büntetésre ítélte.