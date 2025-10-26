Orbán Viktor hétértékelője a Digitális Polgári Köröknek

„Sikerektől és győzelmektől hangos hetet tudhatunk magunk mögött. Én úgy láttam, hogy polgári, keresztény, patrióta közösségünk nagyszerűen helytállt a megmérettetéseken Budapesten és Brüsszelben is” – kezdte Digitális Polgári Körökhöz írt körlevelét Orbán Viktor. Az állami média szemléje szerint a kormányfő továbbra is minden idők legnagyobb Békemenetéről, illetve arról írt, csak Budapesten, csak ők tudják tető alá hozni a béketárgyalásokat.

A kormányfő újra felhívta a figyelmet a nemzeti konzultáció fontosságára. A külpolitikáról úgy vélte, hogy Nyugat-Európában a béke ellen uszítanak, gáncsolják Donald Trumpot. A Digitális Polgári Körök ismét megtudhatták, milyen veszélyt jelent a migráció.

Orbán Viktor kitért a Fradi-szurkolók vonatának ügyére, illetve arra, hogy Szijjártó Péter washingtoni tárgyalásai után hamarosan amerikai óriáscégek jelentenek be beruházásokat Magyarországon.

Jó üzlet a barátság Trumppal – minden magyarnak!

Orbán Viktor megismételte, hogy útjára indítják a Digitális Polgári Körök első országjárását, illetve állomásait. Magyar Péter már október 23-án bejelentette, hogy Út a győzelembe elnevezéssel november 5-én újabb országjárásra indul. A Tisza Párt elnöke nem sokkal azt követően, hogy Orbán Viktor kiposztolta a DPK országjárását, bejelentette, hogy az adott időpontokban, helyszíneken ő is ott lesz.