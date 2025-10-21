19 év fegyházat kértek a férfire, aki rágyújtotta a házat a párjára és annak alvó kisgyermekeire, majd az útról csodálta a lángokat

Minősített emberölés kísérlete és más bűncselekmények miatt állítja bíróság elé a Pest Vármegyei Főügyészség azt a pilisvörösvári B. Richárdot, aki tavaly nyáron féltékenységből rágyújtotta a házat az élettársára.

Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy az ügyészség 19 év fegyházbüntetést és 10 év közügyektől eltiltást kért a különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, több ember életét veszélyeztetve, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével és más bűncselekménnyel vádolt férfire előkészítő ülésen történő beismerés esetére azzal, hogy feltételesen se bocsássák szabadságra.

Kérdésünkre elmondta még, hogy a terhelt tagadta a bűnösségét, és azt állította, nem tudja, hogyan keletkezett a tűz.

A vádirat szerint a férfi öt évvel ezelőtt ismerkedett meg az élettársával, majd később hozzá is költözött. A pár gyakran veszekedett a férfi féltékenysége miatt:. A férfi azt hitte, hogy az asszony megcsalja őt a lakás másik szobájában lakó férjével, akivel a nő már több éve nem volt együtt.

B. Richárd gyakran keveredett vitába a férjjel, illetve annak gyermekeivel is, akik közül az egyik szintén a lakásban élt. A bűncselekmény elkövetésének napján, tavaly augusztus 21-én hajnalban tért haza, amikor már mindenki aludt. A férfi tudta, hogy a lakásban tartózkodik a nő másik fia és annak családja is, köztük négy kiskorú gyermek, akik közül a legfiatalabb alig múlt kétéves.

A féltékeny vádlott kérdőre vonta a szobájában alvó nőt, hogy távolléte alatt együtt volt-e a férjével, majd a konyhából behozott ötliteres kannából lelocsolta benzinnel, amit a szobában is szétlocsolt. Ezután meggyújtotta a benzint, majd távozott a lakásból és az útról figyelte a lángokat. Bár a tűz hamar átterjedt a másik szobára és a közlekedőre, valamint a négylakásos társasház tetőszerkezetére is, a bent lakóknak sikerült élve kimenekülni az égő társasházból.

Több háziállat ugyanakkor elpusztult a tűzben. A tulajdonosoknak összesen több mint 40 millió forint kára keletkezett. A Pest Vármegyei Főügyészség 19 év fegyházbüntetést kért B. Richárdra azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.