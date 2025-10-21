Kiderült, mire képesek a döntősök

Újabb mérföldkőhöz érkezett az OTP Bank Youtube csatornáján elérhető OTP Junior Piacralépők. A vállalkozói műsor első négy epizódjában 10 tehetséges fiatal mutatta meg, mit tud, majd öt továbbjutó csapat kihívásokon keresztül bizonyíthatott a mentorok és a zsűri előtt. A negyedik epizódban megszületett a döntés: három versenyző (Bogyó Sándor – Wordy, Staudt Laura – Rucicis, Nagy Bálint, Tóth Tamás, Sélley Balázs – Parton Tali) jutott be a három hónapos mentor programba, mely nem csak 3 millió forintos indulótőkét adott a fiatal vállalkozóknak: a személyre szabott mentorálás, a napi közös munka és a gyakorlati feladatok olyan szemlélet- és képességváltást is hoztak, ami hosszabb távon is meghatározó lehet a vállalkozások életében. A fiataloknak a vállalkozásuk fejlesztése mellett az volt a feladata, hogy a harmadik hónap végén szervezzenek egy offline rendezvényt, ahol a saját márkájuké a főszerep. Mi ott voltunk ezeken a rendezvényeken, hogy megnézzük, mire képesek a versenyzők.

