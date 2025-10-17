Kaáli Nagy Géza: Semjén úr visszakapott valamit abból, amit ellenünk tett

Most viszont úgy vélem, a sors némiképp igazságot szolgáltatott, Semjén úr visszakapott valamit abból, amit ellenünk tett – mondta a Kaáli intézetet alapító és vezető Kaáli Nagy Géza a Népszavának azzal kapcsolatban, hogy még 2017-ben Semjén Zsolt keményen megtámadta a Kaáli intézetet.

A miniszterelnök-helyettes még 2017 augusztusában a Hír TV-nek nyilatkozva intézett kemény szavakat az intézettel szemben, akkor úgy fogalmazott:

Miután a Kaáli Intézetben nem kerül minden magzat beültetésre a méhbe, fölmerül a kérdés, hogy mi történik azokkal a megfogant emberi életekkel, amelyeket nem ültetnek be anyaméhbe?

A politikus ezt követően így szólt: „Amit mi tehetünk, az az, hogy legalább Magyarországon akadályozzuk meg, hogy a magyar nőknek és a magyar házaspároknak, magyar embereknek az embrióival, magzataival, végső soron a magzati korukat élő magyar emberekkel kísérletezzenek, legyilkolják őket, lefagyasszák, kidobják őket, és a szöveteiket felhasználják ipari célra. A magánbiznisz helyett az állami kontroll világába kell áthelyezni ezeket az eljárásokat.”

Kaáli Nagy Géza akkor azonnal reagált a vádakra, és azt mondta: „A törvény világosan fogalmaz. A betegek kérhetik, hogy embrióikat későbbi felhasználás céljából lefagyasszák, azt más meddő párnak vagy egy arra jogosult intézetnek felajánlják kutatási célra. Kérhetik ugyan embrióik megsemmisítését is, de ilyen még nem fordult elő. Embriókkal nem kereskedhetnek a Kaáli Intézeten keresztül, és nem is dobják ki őket”. Kaáli ugyanakkor megemlítette, hogy: „ilyen eset pont egy állami intézetben fordult csak elő, amikor több mint 10 évvel ezelőtt nem szerezték be a fagyasztáshoz szükséges hűtőt. Ez annyira ritka, ilyenről Európában se hallottam, meg Amerikában sem. Az ilyet senki nem meri megcsinálni, ezt csak Magyarországon merik megcsinálni egy állami intézetben.”

Erre a reakcióra Semjén Zsolt később soha nem válaszolt. 2020-ban egyébként államosították az összes hazánkban található meddőségi centrumot, Kaáli Nagy Géza pedig már korábban is arról beszélt, hogy káoszhoz vezetett ez a lépés.

A Népszava most megkereste a tucatnyi egészségügyi szabadalmat jegyző, magyar-amerikai állampolgárságú professzort, miként élte meg Semjén vádjait, aki erre azt felelte:

Biztos vagyok benne, hogy nem követett el semmit az állami gondozottak ellen, őt is alaptalanul hurcolják meg politikai ellenfelei. De azt hiszem, rászolgált erre, és beigazolódott a mondás, hogy: »isten nem bottal ver«.

Semjén Zsolt nem reagált a lap megkeresésére.