Ligeti Miklós: A büntetőeljárásból nem jut pénzéhez az MNB, ahhoz ennél több kellene

Szajki Bálint / 24.hu
Az MNB felújítás alatt álló épülete a Szabadság téren 2022. június 29-én.
2025. 10. 16. 13:25
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) reggel közölte, hogy feljelentést tett a Szabadság téri székházuk felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint

a büntetőügy kétségtelenül látványos, de a közpénz visszaszerzéséhez a 100 milliárdosra duzzadt vállalkozási szerződés megtámadása lett volna célravezető.

Ligeti kifejtette, hogy a jegybanknak bírósághoz kellene fordulnia, beperelni a Raw Development Kft.-t, mert a székházfelújítást nem a szerződésnek megfelelően teljesítette, követelnie kellene a többletköltség visszafizetését. A Transparency jogi igazgatója azt is elvárná az MNB-től, hogy az el nem végzett garanciális javítások miatt a kötbér igényét is lehívja a felújítást végző cégtől.

Igen jelentős összegről van szó, a Raw Development Kft. – amely a volt jegybankelnök fiának barátja, Somlai Bálint érdekeltsége – eredetileg 54 milliárd forintos projektre szerződött, de végül 103,5 milliárd forintra drágult a beruházás.

