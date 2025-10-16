Ligeti Miklós: A büntetőeljárásból nem jut pénzéhez az MNB, ahhoz ennél több kellene

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) reggel közölte, hogy feljelentést tett a Szabadság téri székházuk felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint

a büntetőügy kétségtelenül látványos, de a közpénz visszaszerzéséhez a 100 milliárdosra duzzadt vállalkozási szerződés megtámadása lett volna célravezető.

Ligeti kifejtette, hogy a jegybanknak bírósághoz kellene fordulnia, beperelni a Raw Development Kft.-t, mert a székházfelújítást nem a szerződésnek megfelelően teljesítette, követelnie kellene a többletköltség visszafizetését. A Transparency jogi igazgatója azt is elvárná az MNB-től, hogy az el nem végzett garanciális javítások miatt a kötbér igényét is lehívja a felújítást végző cégtől.

Igen jelentős összegről van szó, a Raw Development Kft. – amely a volt jegybankelnök fiának barátja, Somlai Bálint érdekeltsége – eredetileg 54 milliárd forintos projektre szerződött, de végül 103,5 milliárd forintra drágult a beruházás.