Egy kigyulladt munkagép döntötte káoszba a vasúti forgalmat Nyíregyháza térségében

Kigyulladt egy munkagép éjszaka, ami miatt 600 méteren megsérült a felső vezeték a nyíregyházai vasútvonalon – írta a Telex.
A Mávinform szerint várhatóan vasárnap 11-12 óráig nem lehetséges a vonatközlekedés a Nyíregyháza-Nyírtelek vonalszakaszon, ezért pótlóbuszos utazásra és hosszabb eljutási időre kell számítani az erre közlekedő vonatok esetében.
Így például
- Nyíregyháza és Nyírtelek között pótlóbuszok közlekednek a személyvonatok helyett.
- A Tokaj InterCityk helyett Nyíregyháza és Görögszállás vasútállomások között szállítják pótlóbuszok az utasokat.
Részletesebb tájékoztató a pólóbuszok pontos megállási helyeivel együtt itt olvasható.