Egy kigyulladt munkagép döntötte káoszba a vasúti forgalmat Nyíregyháza térségében

Szajki Bálint / 24.hu
2025. 10. 12. 09:32
Kigyulladt egy munkagép éjszaka, ami miatt 600 méteren megsérült a felső vezeték a nyíregyházai vasútvonalon – írta a Telex.

A Mávinform szerint várhatóan vasárnap 11-12 óráig nem lehetséges a vonatközlekedés a Nyíregyháza-Nyírtelek vonalszakaszon, ezért pótlóbuszos utazásra és hosszabb eljutási időre kell számítani az erre közlekedő vonatok esetében.

Így például

  • Nyíregyháza és Nyírtelek között pótlóbuszok közlekednek a személyvonatok helyett.
  • A Tokaj InterCityk helyett Nyíregyháza és Görögszállás vasútállomások között szállítják pótlóbuszok az utasokat.

Részletesebb tájékoztató a pólóbuszok pontos megállási helyeivel együtt itt olvasható.

