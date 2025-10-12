Egy kigyulladt munkagép döntötte káoszba a vasúti forgalmat Nyíregyháza térségében

Kigyulladt egy munkagép éjszaka, ami miatt 600 méteren megsérült a felső vezeték a nyíregyházai vasútvonalon – írta a Telex.

A Mávinform szerint várhatóan vasárnap 11-12 óráig nem lehetséges a vonatközlekedés a Nyíregyháza-Nyírtelek vonalszakaszon, ezért pótlóbuszos utazásra és hosszabb eljutási időre kell számítani az erre közlekedő vonatok esetében.

Így például

Nyíregyháza és Nyírtelek között pótlóbuszok közlekednek a személyvonatok helyett.

A Tokaj InterCityk helyett Nyíregyháza és Görögszállás vasútállomások között szállítják pótlóbuszok az utasokat.

Részletesebb tájékoztató a pólóbuszok pontos megállási helyeivel együtt itt olvasható.