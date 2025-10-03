A rendes telefonszámán értem el, nem a csütörtök este a Facebookon megadott ideiglenes, nyomógombos készüléken, így gyanítom, hogy visszakapta az eszközeit, amiket az ügyészség tegnap lefoglalt.

Vissza.

Melyik ügyben hallgatták ma ki tanúként, és hogy zajlott pontosan a délelőttje?

Az ügy hivatalosan, papír szerint Juhász Péter Pál büntetőügye, bár erről nem kérdeztek különösebben, csak a legvégén. De semmit olyat nem tudtam elmondani arról az ügyről, amit ne a sajtóban olvastam volna. Ez egy több mint ötórás kihallgatás volt, ahol arról kérdeztek leginkább, hogy milyen körülmények között vettem fel azt az ominózus „Zsolti bácsis” hangfelvételt, ki beszél rajta, satöbbi. Elmondtam, mindent, összekötöttem őket azzal, aki mondta, azaz Látó Jánossal, akinek a személye egyébként soha nem volt titok. Minden nagyon korrekt keretek között zajlott, és az ügyészségen mindenki abszolút tisztességesen járt el velem.

Ez tartott több mint öt órán át?

Alapvetően azért sikerült ennyire hosszúra, mert megkérdezték azt is, hogy tudok-e más ügyekről. És a hamis tanúzás elkerülése végett muszáj voltam elmondani, amit tudok, ezért elmondtam, hogy

azóta négyen is megkerestek egy hasonló üggyel, mint a Szőlő utcai. Abban az ügyben is jelezte ez a négy személy a bűncselekmény gyanúját, aztán aláírattak velük egy titoktartási nyilatkozatot, hogy nem beszélhetnek semmiről, az ügyet meg eltussolták.

Lehet tudni, hogy melyik intézményről van szó?