Megbízott a bejárónőjében, kétmillió forintnyi eurójába és ékszerébe fáj

Fél éven át rendszeresen lopott egy biatorbágyi nőtől a bejárónője. A Budaörsi Járási Ügyészség lopás bűntette miatt emelt vádat a próbaidő alatt is lopó elkövető ellen.

A Pest Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a budapesti nő egy biatorbágyi családi házban takarított rendszeresen. A munkáltatója megbízott a benne, ezért nem zárta le az értékeit. A bejárónő ezt alaposan kihasználta, és hónapokon keresztül meglopta őt.

A nő 2023 májusától novemberig több részletben, összesen több mint másfél millió forint értékű aranyékszert, és közel 300 ezer forintnak megfelelő eurót lopott el. A terhelt a pénzt felélte, a gyűrűk, nyakláncok, karláncok és medálok nagy pedig részét értékesítette.

– közölte az ügyészség.

A nyomozók a bejárónőnél tartott kutatás során két karláncot és két medált találtak meg, melyeket visszaadtak a tulajdonosának.Az elkövető a bűncselekményt felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el.

Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért a bejárónőre azzal, hogy a korábbi felfüggesztett szabadságvesztés büntetést is rendeljék el vele szemben.

