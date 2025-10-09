veszprémi kórházröntgen
Hadházy: Hetekig nem működött a röntgen a veszprémi kórházban

2025. 10. 09. 09:31
Több hétig nem működött a veszprémi kórházban a röntgen. A betegeket Várpalotára küldték át a vizsgálatokra,

írta csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos. Ezt igazolandó egy dokumentumot is mellékelt.

A független parlamenti képviselő megjegyezte, nehezen tudta elhinni, amikor először hallotta, hogy a veszprémi kórházban hetekig nem működött a röntgen, pedig ez az egyik legalapvetőbb diagnosztikai eszköz. Több beteg és dolgozó is megerősítette az információt, de senki nem tudta a pontos okot, és hogy miért nincs gyors megoldás egy megyei kórházban ilyen helyzetre.

Elmondása szerint a kórház recepcióján most azt közölték vele, hogy a röntgen már működik, de a vezetést nem kereste meg, mert frusztrálja, hogy az állami intézmények gyakran késve, mellébeszélve vagy valótlanul válaszolnak a képviselők hivatalos megkereséseire.

A 24.hu ezzel ellentétben küldött kérdéseket a kórháznak, ha választ kapunk, frissítjük a cikket.

