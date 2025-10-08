Zuglói lottózó kirablásával vádolt férfi: Kártyán nyertem a fegyvert, és megélhetésre kellett a pénz

Vádat emelt Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség azzal a 42 éves Sz. Viktorral szemben, aki május közepén revolverrel rabolt ki egy lottózót Budapest XIV. kerületében. Az ügyészség letöltendő fegyházbüntetést kért az elkövetőre.

Értesüléseink szerint a férfi azt mondta a nyomozati szakban tett vallomásában, hogy kártyán nyerte a fegyvert, és, miután lehetetlen helyzetbe került, megélhetésre kellett neki a pénz.

A vádirat lényege szerint a férfi az ominózus délután magához vette az engedély nélkül tartott revolverét, és az arcát eltakarva, egy napszemüvegben bement az egyik zuglói lottózóba. Itt elővette a revolvert, majd ráfogta az alkalmazottra, és a teljes bevételt követelte. Amikor a dolgozó habozott, a férfi újra a pénz adására szólította fel, és közelebb tartotta a fegyvert a dolgozóhoz.

A megfenyegetett alkalmazott ekkor átadta a pénzt, a tettes pedig elhagyta a helyszínt. A rendőrség elfogta a támadót, és megtalálták a fegyvert egy porszívóban, valamint a rabolt pénz egy részét.

Az ügyészség letöltendő fegyházbüntetést kért a fegyveresen elkövetett rablással és lőfegyverrel visszaélés bűntettével vádolt férfire azzal, hogy a bíróság adjon helyt a meg nem térült kár megfizetésére vonatkozó sértetti igénynek, illetve kobozza el a lőfegyvert.

