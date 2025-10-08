mol limovidéki nagyvárosok
Négy vidéki nagyvárosban indult el a Mol Limo

2025. 10. 08. 10:06

Hét év budapesti működést követően immár négy vidéki városban, Debrecenben, Győrben, Székesfehérváron és Szegeden is elérhetőek a Mol Limo járművei október 7-től – írja az economx.

A szolgáltatás egyelőre pilotjelleggel indul: minden városban a helyi Mol-töltőállomásokon kialakított Limo-pontokon lehet átvenni és leadni az autókat. A flotta mindenhol egységes: Toyota Yaris Hybrid személyautók, valamint Opel Combo és Opel Movano kishaszonjárművek állnak rendelkezésre – az utóbbiakkal akár külföldre is lehet utazni, tíz európai országba.

Az árazás megegyezik a budapestivel – viszont az év végéig minden városban felhasználható egy egy egyszeri, 2000 forint értékű kupon.

