Mesterlövészt kellett hívni egy tanyatűzhöz Békés megyében

admin Kassai Zsigmond
2025. 10. 08. 14:24

Mesterlövészt kellett hívni egy Békés megyei tűzesethez szerdán. A BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság délelőtt számolt be arról, hogy Nagybánhegyes határában egy tanyán tűz ütött ki. Ez három épületet érintett. Az MTI a rendőség szóvivőjére hivatkozva azt írta, hogy

a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság mesterlövésze kora délután hatástalanította azt az acetilénpalackot, amelyet a tűzben a katasztrófavédők találtak.

A katasztrófavédelem honlapján azt írták, hogy a lángokat a nagybánhegyesi tanyán eloltották. Az egyik ingatlanból több hegesztőpalackot is kihoztak, közülük egyet lőtt ki a rendőrségi mesterlövész. Az MTI szerint egy ember könnyebben sérült meg a tűzesetben.

A múlt héten Budapesten, a tizenötödik kerületben történt hasonló, akkor egy autószerelő műhelyhez kellett riasztani a TEK mesterlövészét, aki szintén egy hegesztőpalack kilövését hajtotta végre. A műhelyben keletkezett hatalmas tűzről a katasztrófavédelem egy nagyon látványos videót mutatott be.

