„Anyátlan-apátlan árvák lettünk Feri után” – így élik meg a DK-s szavazók Gyurcsány távozását

A Telex kérdezte a mai pártrendezvény előtt a DK-s szimpatizánsokat, akik elmondták azt is, hogy érzik magukat Gyurcsány Ferenc távozása után.

Volt olyan, aki azt mondta, abszolút negatív volt Gyurcsány távozása. Egy Katalin nevű támogató azt mondta: „anyátlan-apátlan árvák lettünk Feri után”. Ő nagyon jó eredménynek tartaná már azt is, ha bejutna a parlamentbe a DK. Biztos benne, hogy nem fog elmenni szavazni, ha a párt nem szerepel a szavazólapokon. „Ha az ég a földdel összeér, akkor se szavazok a Tiszára.”

Egy idős úr azt mondta, hogy a DK-nak és a párt elnökének jó tervei vannak, de ezeket meg is kell tudniuk mutatni az országnak, mert „le vannak maradva, mostanában nem volt a DK sem a tévében, sem az újságokban”.

Dobrev Klára a DK vasárnapi kongresszusán bemutatta az ellenzéki párt országgyűlési képviselőjelöltjeit a 2026-os választásokra. A Demokratikus Koalíció elnöke a párt jelöltbemutató kongresszusán arról beszélt, hogy 106 bátor és elkötelezett nő és férfi vállalta a szolgálatot a párt színeiben a 2026-os választásokra. Hangsúlyozta: ők nem néhány hónapos kampányra, hanem négyéves szolgálatra jelentkeztek, és már alig várták, hogy bemutassák őket a nyilvánosságban.

Dobrev – a Tisza Párt elhúzódó jelöltállítási folyamatára utalva – kiemelte: a DK jelöltjei nem rejtőzködnek, hanem nyíltan és hitelesen állnak ki a választók elé, mert „csak az győzhet, aki arcot ad a szavainak.”