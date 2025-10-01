a nap legfontosabb hírei
A nap legfontosabb hírei – 2025. október 01.

2025. 10. 01. 20:59
Adómentessé váltak a háromgyerekes anyák – mit kell tenni, hogy a lehető legjobban járjanak a családok?

A Tisza adótervéről: a tőkenövekedést érné meg adóztatni, nem a vagyont

Szakmai hibák vagy manipuláció miatt közölt éveken át hibás szegénységi adatokat a KSH?

A Billog társtulajdonosa a 24.hu-nak: A lány először azt mondta, ne hívjuk a rendőrséget, mert felesleges

Egy újbudai Fidesz-képviselő szerint megdöbbentő, hogy Semjénnek mennyire nem jelent semmit a legelesettebbek világa

Semjén nem magyarázta meg, honnan vette, hogy a Szőlő utcában 10 éve folyik a nyomozás, inkább visszatámadott

„Dokumentumok nem fogják megvédeni Európát” – Von der Leyen újabb 4 milliárd euró hitelt jelentett be Ukrajnának

Forradalmat és népirtást is robbantott már ki az internet lekapcsolása

