Rogán Antal elmondta, miért nem tapsolt Semjén Zsolt parlamenti felszólalása után

Rogán Antal a Mandiner podcastjában beszélt több témáról, többek között a „zsolt bácsizásról” és Magyar Péterről is.

Én mindig higgadtabban szoktam az ilyen támadásokkal viselkedni, de mélyen megértem, amikor valaki azt mondja, hogy ez már sok, és föl kell állnom, és el kell mondanom az igazamat

– mondta Lentulai Krisztián műsorvezetőnek arra a kérdésére, hogyan értékeli a pedofilvádra adott válaszreakciót.

Arról, hogy nem tapsolt elég látványosan Semjén Zsolt parlamenti felszólalása után, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter azt mondta:

Én akkor az ellenfeleimet néztem, és azon voltam elborzadva, amit ők műveltek.

Hozzátette,

Láthatólag azon tobzódtak teljes örömmel, hogy na végre, akkor most még többet beszélhetünk erről. Én ettől voltam elborzadva. Ezt néztem, mert tudtam, hogy ezt fogják csinálni, és természetesen ezt is csinálták.

Rogán Antal biztosra veszi, hogy az ellenzék a kegyelmi ügyhöz hasonlóan nem engedi el a Szőlő utcai javítóintézet körüli „rágalomhadjáratot”, amit „végig fognak csinálni.” Szerinte elkövetett a nemzeti oldal egy hibát, mert „azt a kegyelmi döntést valóban nem kellett volna meghozni.” Abból okulva, hogy az mekkorát ütött, úgy gondolja, a mostani ügyet a baloldal következetesen végig fogja vinni a következő hónapokban. Szerinte erre „embereket vettek fel, a Tisza párt és az ellenzék ezt a munkát kiszervezte néhány úgynevezett gyermekvédelmi szakértőkre, akik folyamatosan fognak ilyen állításokat tenni.”

Azt mondta, ezért döntöttek úgy, hogy minden állításnak utánamennek, alaposan megnézik, és lesznek következményei.

Aki állításokat fogalmaz meg, azzal szemben el fogjuk indítani a jogi eljárásokat.

Jogi csapatot állítanak fel erre, az igazságügyi miniszter koordinálja azt.

Arról is beszélt, hogy megadták Tuzson Bencének az engedélyt arra, hogy nyilvánosságra hozza a nyomozás információit, különben „végigment volna a karaktergyilkosság heteken keresztül.” Hozzátette, 1976 óta ebben a javítóintézetben csak fiúkat tartanak, ráadásul olyanokat, akik okkal kerültek oda és szigorúan őrzik őket.

Rogán szerint „vannak olyan titkosszolgálati akciók, amelyeknek az a célja, hogy a magyar kormányt lejárassák és megbuktassák.” Itt az ukrán titkosszolgálatra gondol, illetve mellette ott van „egy nem EU-s ország, amely Európában van, de nem nevezem nevén”, amely partner ebben.

„Üzenem az elvtársaknak, hogy most is tudom, hogy kik azok és kikkel tartanak kapcsolatot Magyarországon, kiket keresnek meg és mi a céljuk. Ha úgy látjuk, hogy lépni kell, akkor lépni fogunk”– mondta a miniszter.

Természetesen szóba került Magyar Péter is, akiről Rogán azt mondta, túl forrófejú, túl baloldali, egy „kiszámíthatatlan influenszer”, aki szerinte veszélyt jelenthet az ország stabilitására. Ezért azoknak, akik azon gondolkodnak, hogy Magyar Péter pártjára szavazzanak-e, jól meg kell fontolniuk, hogy végül hova húzzák be az ikszet, „mert nem nekünk fognak sárga lapot adni, ez az országnak, és konkrétan a polgároknak fog nagyon sokba kerülni”.