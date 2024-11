Szájer után az orgiázó Bese Gergő is visszatér: egyszer szeretne még pap lenni

Szeptemberben derült ki a dunavecsei plébánosról, Bese Gergőről, hogy melegpartikra járt és pornóoldalakra is felkerült az interneten. A történetét bonyolította, hogy a Fidesz sztárpapjának számított, ő volt az, aki többek között felszentelte Orbán Viktor hivatalát, a Karmelita kolostort, így tett a kormánypárti Pesti Srácok és Megafon irodáival is, de LMBTQ-ellenes cikkeket is írt.

A lelepleződés után Bese bejelentette visszavonulását, és a nyilvánosságot addig nagyon kereső Bese Gergő a botrány után szűk két hónapig hallgatott, de most visszatért a Facebookra, ahol hosszú posztban összegzi az elmúlt időszak tanulságait. De hogy miért is szólal meg? – épp ezzel kezdi bejegyzéseit.

Az elmúlt napokban ismét felerősödni látszik a körülöttem mesterségesen, és tudatosan szított hisztériakeltés. Több újság megkeresett, hogy válaszoljak azokra a hazug, jellemtelen állításaikra, mellyel ismét fel akarják korbácsolni az indulatokat, mintha nem lenne ebben az országban más probléma. Ezért úgy döntöttem, hogy saját oldalamon reflektálok a feltett kérdésekre.

A lényeg pedig pár pontba szedhető:

Bese Gergő az elmúlt időben több alkalommal is járt külföldön

Bese Gergő a teológus diplomáját nem a piacon vette, hanem birtokában áll „annak a tudásnak, ami az egyházjogot is illeti.”

Bese kiemeli, hogy nem érez semmilyen üldözést a politika részéről!

Szeretne még pap lenni- erről is ír. „Többen kérdéseket tesznek fel a jövőmmel kapcsolatban. Én hiszek az Isteni irgalmasságban, vallom a bűnbocsánat és megbocsátás kegyelmét, ezért nem fogadom el, hogy az elmúlt 11 éves papi szolgálatom így érjen véget! A hívek visszajelzései alapján jó lelkipásztor voltam! Szeretném egyszer folytatni is ezt a küldetésemet”.

Volt lehetősége négy püspököt megkeresni Ausztriában, „akiknek szakmai önéletrajzomat átadva kértem lehetőséget arra, hogy amennyiben szükség lenne a szolgálatomra, én rendelkezésre állok.”

Bese Gergő arról is írt, hogy „Olyan megfogalmazások is napvilágot láttak, hogy nézeteltérés van közöttem és egyházi elöljáróimmal. Ezt visszautasítom! Sőt! Nagyon hálás vagyok Bábel Balázs Érsek Úrnak, mindazért, amit az elmúlt 14 évben kaptam tőle (és remélem a jövőben is kapok): imádságot, támogatást, bizalmat, odafigyelést!”

Bese Gergő posztját bibliai idézettel zárja. “Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben; így üldözték ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak.”