Lengyel Tamás: Ilyen közegben, ennyi harag és gyűlölet között hogyan lehetne tisztelettel szólni egymáshoz?

Horváth János Antal a lábasban ülő béka példáját idézte, aki körül egyre forróbb lesz a víz. Szerinte Magyarországot is így illusztrálják páran, de szerinte nem áll meg a párhuzam, mert a béka nem hülye, az ország pedig nem fogja hagyni, hogy egy fedővel lenyomják a forró víz alá.

Mindenkinél máshol jön el az a pont, amikor kiugrik a vízből – folytatta, és felidézte, ő is dolgozott olyan helyen, ahol a politikai megfelelés állandó szorongásban tartotta. De egy nap rájött, hogy az így felhúzott falak mögött nem szabadság van, hanem börtön, amit a rendszer húzatott fel vele, hogy elválassza őt a többi embertől.

Ha egyszerre mondjuk ki, hogy elég volt, akkor áttörhetjük a falakat

– harsogta, majd a magyar dráma napjáról emlékezett meg. 1883. szeptember 21-én tartották Madách Imre Az ember tragédiája című drámájának ősbemutatóját a Nemzeti Színházban. A mű utolsó színében az Úr azt mondja Ádámnak, „Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál” – ezt üzeni a színész az embereknek, mert ezen értékek nélkül nincs szabadság.

Lengyel Tamás zárja négyük felszólalását, ő arról beszélt, megbékélést szeretne elsősorban. Mert ha az nincs, akkor empátia sincs, ha pedig nincs empátia, csak a közöny marad. A közöny pedig a színész szerint a legdurvább dolgokra képes: „Szétszakította a nemzetünket” – hangoztatta, majd feltette a kérdést: van-e annál lejjebb, amikor egyik honfitársunk a másik halálát kívánja politikai okokból?

Mindez pedig azért történik szerinte, mert a rendszer nemcsak meglop bennünket, hanem fanatizál és egymás ellen fordít. Erre bizonyíték szerinte a közösségi médiából folyó propaganda, az óriásplakátok, a kormánysajtó. „Ilyen közegben, ennyi harag és gyűlölet között hogyan lehetne tisztelettel szólni egymáshoz?” – tette fel a kérdést, majd ezután azt is, önző-e, aki véget akar vetni ennek.

Lengyel szerint félre kell tennünk a pártpolitikai meggyőződéseinket és félre kell tenni régi sérelmeinket. Ennek első lépése, hogy megtisztítsuk az utcákat a propagandától, „hogy végre levegőt vehessünk”. Arra van szükségünk, folytatta, hogy újra teljes nemzet legyünk, ez a felelősségünk.

Elég volt az uszításból, a hergelésből, elég volt a gyűlöletkeltésből. Békét, empátiát, új Magyarországot

– zárta sorait a színész.