Pár óra múlva máshol próbálkozott a tetten ért betörő, de ott még rosszabbul járt

Elfogta a rendőrség azt a 32 éves férfit, aki több helyre is betört Kecskeméten. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a férfi több családi ház udvarába is bejutott az elmúlt napokban.

Egy helyen a kerítés lefeszítése után kerékpárt, vízszívó motort, fagyasztott élelmiszert és gázpalackot készített össze, de a tulajdonos megzavarta, így üres kézzel menekült el.

Az elkövető azonban nem adta fel, és néhány órával később egy másik családi háznál próbálkozott. Bemászott az udvarba, ahol fagyasztott húsokat és egy kerékpárt akart elvinni a kamrából. A házigazda azonban észrevette, és megakadályozta, hogy elmeneküljön, közben pedig értesítette a rendőröket. A kiérkező járőrök a helyszínen elfogták a tettest.

A nyomozás során kiderült, hogy a gyanúsított az elmúlt hónapban több hasonló bűncselekményt is elkövetett: egy pékség elől kerékpárt lopott, valamint két másik házba is betört, ahonnan szerszámokat, láncfűrészt, gázpalackot és más használati tárgyakat vitt vagy próbált meg elvinni. A férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

