A túrázók segítségét kérik a kutató-mentők a Pilisben eltűnt Kaszás Nikolett keresésében

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO) felhívást tett közzé a Facebookon a szeptember 7-én a Pilisben eltűnt túrázó keresésével kapcsolatban. A 27 éves Kaszás Nikolett nyom nélkül, rejtélyes körülmények közt tűnt el feltehetően a Spartacus-túraútvonal környékén. A kutató-mentők a túrázók segítségét kérik. Azt írták:

Tisztelt Túrázók és Bringások! Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha az elkövetkezendő napokban Pilisszentlászló, Spartacus-tanösvény, Jenő kunyhó környékén túráztok és van rá lehetőségetek, akkor a bejárt útvonalat rögzítsétek kml, kmz, gpx formátumban és küldjétek el nekünk az iroda@kutato-mento.hu email címre. Szeretnénk ezzel is alaposabbá tenni a terület átvizsgálását.

Mint írták, a pénteki napon a rendőrség koordinációjával folytatták tovább a kijelölt területek, túraútvonalak átvizsgálását.

Egységeinkkel a hatóságok feladatszabásnak megfelelően Pilisszentlászló környékén végeztek élőerős területkutatást, amit a feladatnak megfelelően kiterjesztettünk a Spartacus-tanösvény teljes hosszára. A kutatásba bekapcsolódtak helyismerettel rendelkező szabadnapos tűzoltók és nagyon sok információt és segítséget kaptunk a követőinktől, helyi lakosoktól is

– közölték.

Korábban azt írták, hogy azt tudják, hogy kommunikáció történt közösségi felületen a nő profilja és a párja profilja között a túra utáni éjszaka folyamán. Hozzátették, ezen kívül számtalan információ befolyásolja a következő lépéseket, de ezeknek a kezelője a rendőrség, így ezeket nem áll módjukban megosztani.

Kaszás Nikolett 160 centi magas, vékony testalkatú, sötétbarna haja és barna szeme van. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. A monori rendőrök azt kérik, hogy akik látták a nőt, vagy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-93 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.