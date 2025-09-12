m1-es autópályam1-esautópálya
Tisztázta a minisztérium, ki vásárolhatja meg a féláras új magyar pályamatricát

admin Vaskor Máté
2025. 09. 12. 21:39

2026. január elsejétől egyedi „négymegyematricát” vezetnek be a személyautóval közlekedő, az M1-es autópályát rendszeresen használók számára a közlekedési nehézségek kompenzálására, mivel szeptemberben hivatalosan is elindult a sztráda.

A regionális matrica az érintett négy megye (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) összes többi fizetős útjára is érvényes lesz. A matricát D1M, D1 és U kategóriában 15 ezer, D2 kategóriában 30 ezer forintért lehet megvásárolni január 1-től.

Mostanáig nem volt ugyanakkor egyértelmű a kormányzati kommunikációból, hogy ezt a matricát csak az ott élők vehetik-e igénybe, vagy bárki, ezért a Vezess az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz fordult pontosításért.

A tárcától azt a választ kapták:

az új terméket bárki megvásárolhatja, nemcsak az érintett megyében élők.

