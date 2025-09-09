Mérget ivott egy kétéves kisfiú, bíróság elé állítják az apját

Vádat emeltek azzal a makói férfival szemben, akinek kétéves kisfia ivott az elérhető helyen tartott méregből.

Grósz Tamás, a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre reagálva azt mondta, hogy felfüggesztett szabadságvesztést kértek a kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolt férfire azzal, hogy tiltsák el minden olyan foglalkozástól és tevékenységtől, amely során 18 év alatti személlyel foglalkozhatna.

A vádirat szerint a férfi könnyen elérhető helyen, egy ásványvizes flakonban tárolta a gyomirtószert az otthona egyik szobájában. A kétéves kisfia tavaly ősszel megtalálta a vegyszert, és ivott belőle. A kisgyermek utóbb kihányta a mérget, így sérülése nem keletkezett.

