100 euróval akarta lefizetni a magyar rendőröket egy román horrorkaraván sofőrje

A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség egy napon belül bíróság elé állította a román nőt, aki pénzt ajánlott a közlekedési szabálysértése miatt vele szemben intézkedő rendőröknek – közölték kedden.

A vád szerint 2025. szeptember 8-án, 11 órakor a készenléti rendőrök az M1-es autópálya egyik pihenőhelyénél – szabálytalan teherszállítás miatt – egy román honosságú tehergépkocsit vezető nőt ellenőriztek. Megállapították, hogy a tréleren két személygépkocsi volt elhelyezve, amelyek együttesen meghaladták a vontatható súlykorlátot, továbbá a gépjárművek sem voltak biztonságosan rögzítve.

A rendőrök közölték a sofőrrel, hogy a szabálytalanságok miatt 65 ezer forint helyszíni bírságot szabnak ki, valamint, hogy nem haladhat tovább a járműszerelvénnyel, a szállított gépjárműveket le kell pakolni a trélerről. A nő ezt látszólag tudomásul vette, azonban amikor az egyik rendőr a bírságszelvényt kezdte kitölteni, az elkövető odalépett a hivatalos személyekhez, és egy összehajtott papírlapban 2 db 50 eurós bankjegyet adott át azzal, hogy engedjék továbbhaladni, mert nem tud visszajönni a gépjárművekért.

A nő ajánlatát a rendörök visszautasították, majd korrupciós bűncselekmény elkövetése miatt előállították a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségre, ahol a nő, akit kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntette miatt gyanúsítottként hallgattak ki, elismerte a bűncselekmény elkövetését.

Az ügyészség az őrizetben lévő elkövetőt gyorsított eljárásban a mai napon a Győri Törvényszék elé állítja, ahol végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetést, és – a vesztegetési pénz vonatkozásában – vagyonelkobzást indítványoz vele szemben.