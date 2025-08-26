közoktatáspedagógus
Kétezerrel több pedagógus van a pályán, mint tavaly

2025. 08. 26. 16:43

Idén augusztusban már kétezerrel több pedagógus van a pályán, mint a múlt év ugyanezen időszakában – mondta Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos kedden Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Szakmai Tanévnyitó Konferencián tartott előadásában.

Hozzátette, végleges statisztikai eredmények csak októberben lesznek, de biztos abban, hogy az akkori adatokban még nagyobb lesz a növekedés. Balatoni kijelentése szerint van megfelelő számú pedagógus Magyarországon és az utánpótlásuk is biztosított.

Június végén a Közszolgállás portálon 2500 betöltendő álláshely volt ezen a területen, cikkünk írásakor a „tanár” keresőszóra 176 (júniusban 1060), a „tanító”-ra 106 (479), a „pedagógus”-ra pedig 192 (1021) találatot dobott ki a kereső.

