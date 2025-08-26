Jövő héten bértárgyalások kezdődnek az Oktatási Hivatalnál (OH), annak ellenére, hogy nemrég még tagadták azt, hogy az alacsony fizetések miatti elvándorlás súlyos működési zavarokat okozna – írja a Hvg.hu.

A hírportál egy héttel ezelőtt arról adott hírt, hogy példátlan mértékű elvándorlás zajlik az OH-nál, fél év alatt több mint 120 munkatárs mondott fel, ami egy 1200 fős intézmény esetében tízszázalékos veszteséget jelent. A lap szerint a dolgozók döntésében a megalázóan alacsony bérek, a túlterheltség és a fokozódó politikai nyomás játszott főszerepet.

Miközben a tapasztalt, többdiplomás szakemberek is nettó 400 ezer forint alatti fizetést kapnak, a fiatal diplomások pedig mindössze 300 ezer körül keresnek, a hivatalnál erősödik a politikai kontroll és nincs igény a részletes, kritikus kutatási anyagokra sem.

Kedden azonban a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) képviselője azt tudatta az OH munkatársaival, hogy visszajelzést kaptak a bérköveteléseikkel kapcsolatban. Ezért szeptember 4-én meg is kezdődnek a bértárgyalások a Belügyminisztérium, az Oktatási Hivatal vezetése, illetve a MKKSZ között, amelyen részt vesz Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár is – olvasható a Hvg.hu cikkében.