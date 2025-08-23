Megütöttek és kiraboltak egy taxist Budapesten

Augusztus 15-én hajnali 3 óra körül egy férfi fuvart rendelt egy alkalmazáson keresztül. A sofőr a XIX. kerületben vette fel az utast, aki a XX. kerületben több címre is elvitette magát, köztük egy dohánybolthoz, ahol egy nő is csatlakozott hozzá. A páros ezután ismét egy XIX. kerületi címet adott meg. Amikor a taxis a kispesti Templom térnél megállt és fizetésre került volna sor, a férfi hirtelen rátámadt a sofőrre: pénzt követelt tőle, majd ököllel arcul csapta – írja a police.hu.

Társa a hátsó ülésről még biztatta is a támadót. A férfi a sértett pénztárcájából 40 ezer forintot vett ki, majd a nővel együtt elmenekült a helyszínről.

A taxis bejelentését követően a nyomozók gyors adatgyűjtésbe kezdtek, és rövid időn belül azonosították az elkövetőket. A férfi ellen körözést adtak ki, majd még aznap délelőtt a XIX. kerületben egy igazoltatás során elfogták. Társát a rendőrök alig egy órával később szintén a kerületben fogták el.

A rendőrök a 41 éves L. R-t és a 28 éves F. A-t rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat.