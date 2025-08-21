Kútba esett nőt élesztettek újra a szomszédokkal közösen a rendőrök

Gyors újraélesztésnek köszönhetően sikerült megmenteni egy idősebb nő életét, aki fejjel lefelé zuhant egy udvari kútba Sajópüspökiben.

Az asszony egy melléképülethez indult az udvaron, de néhány perccel később már nem találta a családja, ekkor kezdték el keresni. A kútban fejjel lefelé, eszméletlenül találtak rá. A szomszédok segítségével kihúzták a kútból és megkezdték az újraélesztését, amit az időközben kiérkező járőrök folytattak, akik hívták a mentőket is.

A mentősök a helyszínre érkezés után folytatták a szakszerű ellátást. Mint elmondták, a rendőrök helyszíni beavatkozása nélkül az asszony életét nem lehetett volna megmenteni. A sérültet végül stabil állapotban előbb átszállították a közeli sportpályára, ahol már várta a mentőhelikopter, ami a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Sürgősségi Osztályára szállította – írta a police.hu