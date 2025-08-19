Ömlött az uniós pénz Mádra, de a Fidesz-közeli volt polgármester nem sokat foglalkozott a jogszabályokkal – feljelentést tett az ÁSZ

Az Állami Számvevőszék júniusban költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a mádi önkormányzat ingatlangazdálkodása miatt – tudta meg a 24.hu.

Az ÁSZ a 2021-2023-as éveket vizsgálta, és

az összes ellenőrzött ingatlanberuházásnál és ingatlanfelújításnál szabálytalanságokat tárt fel.

A vizsgálat szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település önkormányzata nem gazdálkodott felelősen a tulajdonában lévő nemzeti vagyonnal.

A vizsgált időszakban a település polgármestere Tatárka József volt, aki ugyan mindig függetlenként indult az önkormányzati választásokon, de jó kapcsolatot ápolt kormánypárti politikusokkal, Hadházy Ákos egy korábbi bejegyzése szerint járt a Békemeneten és országgyűlési választások idején a Fidesznek kampányolt.

A tokaji borvidéken fekvő Mád évek óta kiemelt figyelmet és jókora támogatást kap a kormánytól.