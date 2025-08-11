Bige László fia belépett egy Tisza Szigetbe, és kis összegekkel támogatja a pártot

Bige Dávid, a Nitrogénművek tulajdonosának fia a vasárnapi RTL Híradónak nyilatkozva azt mondta, hogy belépett a nyíregyházi Tisza Szigetbe, ezért zajlik ellene karaktergyilkosság. Azt mondta, havi tízezer forinttal támogatja a Magyar Péter pártját.

Az RTL emlékeztetett rá, hogy a cég két éve került nehéz helyzetbe, amit Bige László tulajdonos az elviselhetetlen mértékű különadókkal magyarázott. Az idősebb Bige akkor azt állította, hogy azért terhelik a cégét, mert bizonyos körök régóta szeretnének hozzájutni. A Nitrogénművek végül kötvénykibocsátással menekült meg a csődtől.

Bige Dávid, a Nitrogénművek korábbi igazgatósági tagja apjához hasonlóan kritizálni kezdte a kormány gazdaságpolitikáját.

Fizetést kapnak azért, hogy rendben tartsák az országot, de nem teszik

– mondta nemrég egy gazdasági tanácskozáson.

Ezután a kormánypárti lapok azt írták az ifjabb Bigéről, hogy anyagilag támogatja a Tisza Pártot. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta erről, hogy nem csodálkozik, hiszen a család már Márki-Zay Pétert is támogatta.

Bige Dávid most az RTL-nek arról beszélt, hogy belépett a nyíregyházi Tisza Szigetbe.

Az életszínvonal rohamosan romlik az országban, és vannak emberek, akik szeretnének tenni ennek megváltoztatásáért

– fogalmazott, és hozzátette: számára egyértelmű volt, hogy ezután megkezdődik a „szokásosnak mondható” karaktergyilkosság.