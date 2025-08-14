pridekarácsony gergelyügyészség
Az ügyészség elutasította Karácsony Gergely gyanúsítás elleni panaszát

2025. 08. 14. 15:53
Az ügyészség csütörtökön elutasította Karácsony Gergely gyanúsítás elleni panaszát abban az ügyben, amelyben a kormányzat szerint bűncselekményt követett el azzal, hogy önkormányzati rendezvényként megrendezték a Budapest Büszkeség, vagyis a Pride menetét – közölte a főpolgármester.

Karácsonyt augusztus 1-jén hallgatták meg a Nemzeti Nyomozóiroda központjában, miután július végén gyanúsítottként idézték be. A rendezvény másik szervezőjét, a Szivárvány Misszió Alapítványt semmilyen formában nem keresték a hatóságok. A városvezető a meghallgatásán azt nyilatkozta, megalapozatlannak tartja a gyanúsítást.

A főpolgármester most azt írta a gyanúsítás elleni panasz elutasításáról:

Ezek szerint az ügyészség szerint is bűncselekmény gyanúja áll fenn azért, mert kiálltunk a sokszínűség, az egyenlőség és a szeretet mellett – és mert nem engedtük, hogy a kormány korlátozza a gyülekezés szabadságát.

Hozzátette: természetesen tovább küzdenek, mert a szabadságot és a szerelmet nem lehet sem betiltani, sem büntetni. „Budapest szabad város, és az is marad” – zárta a Facebookon is közzétett bejegyzést.

