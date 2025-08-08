A BBC magyar nyelvű hírszolgáltatást indít

A BBC magyar nyelvű hírszolgáltatás indítását tervezi – írja a media1.hu. A brit közmédia tájékoztatása szerint a terv egy, a magyar nyelvet beszélő közönségnek szóló pilot (kísérleti) program, amely a nemrég sikeresen elindított BBC News Polska mintájára épül.

„A BBC World Service ambiciózus tervekkel rendelkezik, hogy független és pártatlan híreket juttasson el a világ még több emberéhez és még több nyelven. A BBC News Polska, a lengyel nyelvű kínálatunk sikeres indulását követően hasonló pilotot tervezünk a magyarul beszélő közönség számára. További részleteket az év későbbi részében közlünk”

A brit közszolgálati médiaszolgáltató illetékese hozzátette: a BBC World Service jelenleg 43 nyelvi szolgáltatást működtet világszerte, és minden tartalmuk szerkesztőileg független.