Népszava: Egyes iskolaigazgatók jogellenesen próbáltak megszabadulni tanároktól

Több tanár is azzal kereste meg a Pedagógusok Szakszervezetét, hogy az iskolaigazgatók szeretnék rávenni őket arra: közös megegyezéssel mondjanak le a jogviszonyukról, miután a 2025-ös teljesítményértékelésen nem érték el az intézményvezetők által elvárt szintet – árulta el a Népszavának Totyik Tamás, a PSZ elnöke.

Totyik szerint azonban ez jogellenes, az igazgatók ugyanis nem javasolhatják a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony megszüntetését egyetlen pedagógusnak sem a teljesítményértékelés eredményeire hivatkozva.

Eddig legalább négy ilyen esetről hallottunk különböző állami iskolákból. Ismereteink szerint központi utasítás nem történt, ez néhány iskolaigazgató magánakciója. Az egyik esetben a tankerületi központ már közbe is lépett

– mondta el a lapnak Totyik, aki emlékeztetett: mivel az iskolaigazgatók saját maguk pontozták a tanárokat, így néhány esetben sajátos szempontok is előkerülhettek, például a jelenlegi oktatási rendszer ellen sokat lázadozó kollégákat lepontozták. De az is előfordult, hogy egy pedagógus műtét miatt hosszabb ideig volt táppénzen, ami nem tetszett az iskolaigazgatónak.

Azoknak egyébként, akik az értékelés alapján az úgynevezett „fejlesztendő teljesítményűek” közé kerülnek, valamilyen fejlesztő képzésben kell részt venniük. Ezt megerősítette a Népszavának a tankerületekért felelős Klebelsberg Központ, hozzátéve: a teljesítményértékelés eredménye alapján nincs lehetőség a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony megszüntetésére.

A lap megkereste a köznevelésért felelős Belügyminisztériumot, amely válaszában szintén azt írta: a teljesítményértékelés eredménye alapján nincs lehetőség a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony megszüntetésére.