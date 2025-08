Orbán: Ha én lettem volna Varga Judit férje, akkor ő lenne Magyarország első női miniszterelnöke

Többször is próbálkoztam azzal, hogy a köztársasági elnököt, Áder János barátomat rávegyem arra, hogy nem akar-e pályát módosítani. Úgy érzem, hogy talán vannak olyan időszakok, amikor nekem is jó lenne, ha eggyel hátrább léphetnék, és ő például biztosan meg tudná oldani a legnehezebb ügyeket is,

állította az MCC Feszten tartott beszélgetésen Orbán Viktor, amelyről a 444 készített összefoglalót.

A kormányfő szerint a „Fideszre jellemző módon” Áder visszautasította a lehetőséget, ezt kevés nyugat-európai országban tudják elképzelni. „De hát ha kell, akkor találunk ilyen Jánoshoz hasonló megbízható karaktert, aki lehet, hogy nem fog zseniális politikai beszédeket mondani, de hogy minden a helyén lesz, arra mérget lehet venni” – tette hozzá.

A 444 ugyanakkor megjegyezte, hogy a hírek szerint 2005-ben Schmidt Mária és Stumpf István mellett Áder János is részt vett abban a szervezkedésben, amely a 2006-ban a második választást elbukó Orbán-Simicska párosról le akarta választani a Fideszt. Ráadásul 2017-ben Kövér Lászlónak kellett összebékítenie Orbán és Ádert, így kérdéses, hogy mikor lettek annyira jóban, hogy a miniszterelnök szívesen látta volna az utódjául.

A kormányfő most úgy látja, hogy ha nemzetközi ügyekben felvértezett ember kell, akkor Szijjártó Pétert lehet elővenni, ha pedig a dolgokat kell rendbetenni, akkor Lázár Jánost. „Most több nevet nem is mondok, csak azt akartam ezzel jelezni, hogy számunkra választási lehetőségek vannak” – jegyezte meg.

A beszélgetésben előkerült a volt igazságügyi miniszter is, akivel kapcsolatban Orbán Viktor már többször elmondta, hogy mekkora politikai tehetségnek tartja. Most Magyar Péterre utalva még azt is mondta:

Ha én lettem volna [Varga Judit] férje, akkor valószínűleg ő lenne az első női miniszterelnök Magyarországon. De miután én már elkeltem korábban, és a férfiirigység megölte az ő életét…

A miniszterelnök hosszasan beszélt arról is, hogy szerinte bár az emberek nem mindig rendelkeznek pontos tárgyi tudással, ösztöneik gyakran megbízhatóak, és demokratikus döntéseik összességében helyes irányba mutatnak. Hangsúlyozza, hogy nem szabad lenézni az embereket pusztán iskolázottságuk alapján, mert a választások során ritkán születnek végzetesen rossz döntések – ha mégis, azokat korrigálni lehet a következő választáson. Véleménye szerint a demokrácia „lelki rejtélye”, hogy a többség végül elfogadható politikai választ ad. Azt is kijelentette, hogy „a demokrácia döntéshozatali rendszere az nem írható le matematikai képletekkel”.