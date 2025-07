Magyar Péter szerint az óellenzékkel való kiegyezés a Tisza végét jelentené

Aki törvényesen járt el, annak nem kell félnie a NER bizniszeit vizsgáló szuperhatóságtól, amely visszaszerezné a korrupció-gyanús pénzeket, ha kormányra a Tisza kerül – mondta Magyar Péter az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Az elszámoltatás szót tudatosan nem használja: annyit fognak tenni, hogy garantálják az igazságszolgáltatás függetlenségét, és hagyják dolgozni az új vezetőket.

Egy politikus nem számoltathat el egy másik politikust

– mondta Magyar. A nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatal hasonlítani fog az integrációs hatósághoz, csak valódi jogosítványai lesznek. Emellett Magyarország csatlakozni fog az Európai Ügyészséghez is, szinte utolsóként.

Magyar úgy látja, mindez garantálni fogja, hogy az ellopott közvagyon egy részét visszaszerezzék.

Elmondta, hogy az ország egy lefelé menő örvényben van, ezért meghirdették a párt szombati, nagykanizsai konferenciáján a négypontos „magyar New Deal programot”: ennek a legfontosabb eleme Magyar szerint a lakhatási program. Elindítanak egy energetikai programot, ami az uniós pénzek befagyasztása miatt nem halad. Ezermilliárd forint EU-s forrás hívható le vasútfejlesztésre is, de bevezetnek egy oktatási- és digitalizációs reformot is.

Kormányzásuk első napján felfüggesztik az összes kilakoltatást, segítséget nyújtanak a devizakárosultaknak, tette hozzá.

Magyar megemlítette, hogy nemrég elfogadtak egy olyan jogszabályt, amely elővásárlási jogot ad az államnak minden eladó cégre, amit szerinte azért fogadtak el, mert a NER menekül. Van, aki az USA-ba, van, aki Dubajba, és a cégeket is mentik ki.

2010 óta az óellenzék 408-ból összesen 8 körzetet nyert meg vidéken – hívta fel a figyelmet Magyar, akibe Hadházy Ákos és Tordai Bence beleszállt a nap folyamán, amiért nem hajlandó a régi ellenzékkel megállapodni. „Ha mi kinyitjuk ezt a dolgot, az a Tisza végét jelenti” – mondta Magyar, aki megsüvegelendőnek tartja, hogy több régi ellenzéki szereplő a politikai túlélése elé helyezte a rendszerváltás ügyét. Kiemelte, hogy ez kapta a legnagyobb tapsot a konferencián.

Akik most csinálnak új pártokat, mind Orbán Viktor szekerét tolják

– mondta Magyar, hozzátéve, hogy egészen nyugodtan indulhat részükről bárki, ők látják a közvélemény-kutatási adatokat: Budapesten minden körzetben, ahol készült belső mérés, vezet a Tisza.

Elmondta azt is, hogy a Tisza jövő héttől ismét országjárásra indul: a 80 nap alatt Magyarország körül nevű túra kedden a tokaji Kék cápa kenukölcsönzőben indul. Jövő szombaton, július 26-án pedig tartanak egy egész napos rendezvényt Székesfehérváron, Magyarország helye Európában és a világban címmel. „Ez a tusványosi táborral esik egybe, nem véletlenül.”

Magyar Péter az interjú végén az elköszönés után még egy mondatot mondott volna, de túl későn jelezte szándékát, így már lekeverték.