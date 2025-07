Török Gábor leírta, hogy a 2026-os választás alapvetően kiről, miről fog szólni

Török Gábor szombati Facebook-bejegyzését azzal kezdi, hogy kapott „pár visszajelzést: miért beszélek a Fidesz kapcsán arról, hogy személyi (és amúgy tartalmi, de ezt senki sem kifogásolta) változtatások nélkül nem lesz egyszerű megfordítaniuk azt a trendet, amelyet 2025 első felében minden közvélemény-kutatás egyöntetűen jelzett. Hiszen Orbán Viktor nélkül nincs Fidesz, ha a miniszterelnök helyett más szerepelne a lista élén a Tisza kétharmada szinte garantált lenne – mondták és írták többen.”

Ezután úgy folytatja a politikai elemző:

Egyetértek. Orbán Viktor, bármennyire is fárad, kopik az imázsa, ami azért természetesnek is tekinthető 15 év folyamatos kormányzás után, ma a Fidesz legnagyobb értéke. A szavazók jelentős része hozzá kötődik, miatta szavaz a kormánypártra, amely inkább tekinthető Orbán pártjának, mint a miniszterelnök a Fidesz politikusának. Úgy is mondhatnám: a Fidesznek fontosabb Orbán Viktor, mint fordítva. A 2026-os választás alapvetően róla fog szólni, arról, hogy többen akarják-e a maradását, mint a távozását. Minden más kérdés – legyen akár személyi (ki jönne helyette), akár tartalmi (háború, Ukrajna, egészségügy, korrupció stb.) – bár fontos, de ehhez képest alárendelt jelentőségű lehet.

Hozzátette:

Nem előrejelzem (annál is inkább, mert szerintem szinte semmit sem lehet a politikában előre látni, legfeljebb forgatókönyveket és valószínűségeket), hanem egyszerűen lehetőségként vetem fel, hogy a Fidesz tartalmi és személyi változtatásokban is gondolkodhat még, ha úgy látja, hogy amit eddig tett, az alapvetően nem hozott áttörést. Ha a Fidesz azt szeretné üzenni, hogy változik, hogy meghallja a vele kapcsolatos kritikákat és reagál is ezekre, akkor beszélhet másról, beszélhet máshogy, és igen, üzenhet azzal is a választóknak, ha másokat tesz a kirakatba (kormányba, vezető pozíciókba). Ahogy próbálkozott és próbálkozik ma is a korábban egy időre parkolópályára tett Lázár János előtérbe állításával, úgy akár másfajta személycseréket is bemutathat. Akár megteszi, akár nem: üzen vele valamit a választóknak – és persze nekünk elemzőknek is arról, hogyan gondolkodik.