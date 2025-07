Orbán: Brüsszel megtámadta a magyar kormányt, amiért ingyen adja a vizet a gazdáknak

Szerda reggel meghallgatta a májusban alakult aszályvédelmi operatív törzs jelentését a miniszterelnök – erről Orbán Viktor a Facebook oldalán számolt be.

A kormányfő a bejegyzésben azt állította, hogy „a májusi esős időszakot felhasználva ezer ember dolgozott azon, hogy – eddig – egyharmadnyi Balaton vizét tároljuk és eljuttassuk az aszállyal sújtott területekre”.

Hogy ez pontosan mikor és hogyan zajlott, arról nem írt a bejegyzés, pedig jó lenne tudni. Ugyanis nemrég, június közepén még arról írt a HungaroMet Zrt. a honlapján, hogy annyira kritikus a helyzet, hogy felsejlik a 2022-es történelmi aszály rémképe.

Az is kérdés, hogy a miniszterelnök mit értett „májusi esős időszak” alatt, mert a szakemberek arról számoltak be korábban, hogy a májusi havi csapadék országos átlagban az addig beérkezett adatok alapján 45,4 milliméter volt, ami 30 százalékkal maradt el az 1991-2020-as évek 64,5 milliméteres átlagától.

A szárazabb középső országrészben, amelyet most leginkább sújt az aszály, májusban többfelé 30 milliméternél is kevesebb eső esett, tehát kérdés, hogy honnan gyűjtötték be „az egyharmadnyi Balaton vizét”.

