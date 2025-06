Rózsaszín kosztümben tűnt fel Orbán egy budapesti házfalon

Orbán Viktort rózsaszín kosztümben, kirúzsozott ajkakkal, a transzneműek zászlajának színeit idéző nyakkendővel és szivárványos lobogóval ábrázoló street art-alkotás jelent meg egy budapesti házfalon, írja a Hvg.hu.

Az olasz Laika az Instagram-oldalán osztott meg erről fotókat, és azt üzente a miniszterelnöknek: „Azt álmodtam, hogy te is az utcára vonulsz, a polgári jogokért, a szabadságért, hogy az lehess, aki akarsz, aki vagy. Te is az utcára vonultál, hogy megvédd a jogállamiságot és a demokráciát a bunkó nacionalizmustól és a szélsőjobboldali csoportoktól az országodban. A börtönökben tapasztalható rossz bánásmód ellen, az emberi jogok védelmében. Aztán felébredtem…” – írta, és jelezte, hogy ő is ott lesz a szombati Pride felvonuláson.

A közösségi oldala szerint antifasiszta nézeteket valló Laika a Free Maja! („Szabadságot Majának!”) feliratot is elhelyezte az alkotáson, utalva a német Maja T.-re, akit azután tartóztattak le, hogy a két éve egy magyarokból és külföldiekből álló vegyes társaság olyanokra támadt rá Budapesten, akikről azt feltételezték, hogy a kitörés napja nevű neonáci rendezvényre érkeztek.

Az önmagát nembináris személyként azonosító, ezért magát a magyar börtönviszonyok között különlegesen kiszolgáltatottnak érző Maja T. éhségsztrájkot folytat elhelyezésének körülményei miatt. A súlyos, illetve életveszélyes testi sértés kísérletével vádolt Maja T.-t a német hatóságok adták ki Magyarországnak, ő tagadja bűnösségét.