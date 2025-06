Novák Előd feljelentette Karácsonyt és társait a Pride megtartása miatt

Novák Előd feljelentést tett Karácsony Gergely főpolgármester és társai ellen a Pride megtartása miatt. A Mi Hazánk alelnöke a feljelentésben a Btk. azon passzusára hivatkozik, amely szerint „aki megtiltott gyűlést szervez, vagy azon való részvételre a gyülekezési jogról szóló törvény szerint felhív, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Tuzson Bence igazságügyi miniszter kedden levelet írt több budapesti nagykövetségnek, hogy emlékeztesse őket arra, hogy a Pride felvonulás a kormány szerint be van tiltva. Tuzson is azt írta, hogy a Pride szerinte „egy jogilag tiltott gyülekezés”, megrendezése bűncselekmény, amiért egy évig terjedő börtönbüntetés járhat. Hozzátette azt is, hogy az eseményen való részvétel szabálysértés. Egy nappal korábban, hétfőn 33 budapesti nagykövetség állt ki a Budapest Pride mellett.

Karácsony és a főváros azonban vitatja a rendőrségnek a Budapest Büszkeség rendezvényüket tiltó határozatát, mondván, az önkormányzat nem tett a gyülekezési törvény szerinti bejelentést. Álláspontjuk szerint az önkormányzati rendezvény megtartásához nem kell rendőrségi beleegyezés, így megrendezik a június 28-ai eseményt.