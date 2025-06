Több mint 20 fokos hőingás lehet szombaton

Egy hidegfront mögött csontszáraz levegő érkezik észak felől Magyarország fölé, a legalacsonyabb és a legmagasabb hőmérséklet között ilyen időjárási körülmények között pedig több, mint 20 fok lehet a különbség, írja az Időkép.

A lap cikke szerint szombaton is hasonló lesz a helyzet, éjszaka jelentősen felfrissül a levegő, többfelé 10 fok köré csökken a hőmérséklet, így érdemes lesz a hajnali, reggeli órákban szellőztetni. A hidegre érzékeny helyeken, elsősorban az északi völgyekben és a Nyírségben pedig 5 fokig is lehűlhet a levegő, sőt a jól ismert fagyzugokban, így például Zabaron még ennél is kicsivel hidegebb lehet.

A mérések rendszeressé válása óta eddig június 21-én 4,0 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet, amit 1910-ben Sopronban mértek. Ez a rekord most megdőlhet.

Hozzáteszik, még vasárnap hajnalban is előfordulhatnak a hidegre érzékeny helyeken 5 fok körüli minimumok.