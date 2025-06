Újabb bulinegyedben lévő bártulajdonosra és dolgozókra csaptak le a külföldi turistákat megkopasztók ügyében

Újabb három embert, két nőt és egy férfit fogtak el a rendőrök a budapesti bárokban külföldi turistákat “lehúzó” bűnbanda tagjai közül. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda csalás és más bűncselekmények miatt folytat eljárást a bűnözői csoporttal szemben, amely az italfogyasztásuk többszörösét fizettette ki a turistákkal több bulinegyedben lévő szórakozóhelyen.

A gyanú szerint a csoport női tagjai egy társkereső telefonos alkalmazáson keresztül léptek kapcsolatba áldozataikkal, a kiszemelt férfiak általában jómódú külföldiek voltak, akikkel a “konzumnők” találkoztak, majd bárokba mentek velük italozni. Ott – annak ellenére, hogy a férfiak italfogyasztása általában minimális volt – a nők velük fizettették ki az általuk rendelt alkoholt is, a POS-terminálokon megjelent összegek azonban egyáltalán nem álltak arányban az elfogyasztott italok számával.

Előfordult, hogy a vendég ittasságát kihasználva a bankkártyájáról többször is leemeltek pénzt, volt olyan áldozat, akit egy éjszaka alatt több mint egymillió forinttal húztak le. KR NNI közlése szerint a szervezet hierarchikusan épült fel, tagjai konspiráltak: a csapatot a bárok tulajdonosai irányították, de voltak olyanok is, akiket csak névleg vettek be az üzletbe. A konzumnők mellett a csalásba beszerveztek pultosokat, pincéreket és biztonsági őröket is.

A nyomozók eddig 33 férfit azonosítottak a több száz sértettből; a kár meghaladja az egymilliárd forintot. A rendőrök az első akciót február 11-én tartották: a nyomozók egyszerre tíz dunaharaszti és budapesti címen öt férfit és öt nőt fogtak el, közülük nyolcan azóta is letartóztatásban vannak. Az elmúlt négy hónapban a KR NNI munkatársai további bizonyítékokat gyűjtöttek be, így június 17-én újabb három elkövetőt fogtak el: két nőt és egy férfit.

A 34 éves gödi és a 47 éves budapesti nő 29 férfi “behálózásáért és becsapásáért felelős”, a fiatalabbik az egyik bár tulajdonosaként, míg az idősebbik behívóként tevékenykedett a bűnszervezetben; a férfi pincérként és pultosként dolgozott. A nyomozók mindhármukat gyanúsítottként hallgatták ki bűnszervezetben elkövetett csalás miatt, majd a két nőt bűnügyi őrizetbe vették; a bíróság mindkettőjüket bűnügyi felügyelet alá helyezte, a férfi szabadlábon védekezik.