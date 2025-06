Szentkirályi Magyar Péternek: Nem fog menni. Engem te nem fogsz elűzni sehova

– írta Szentkirályi Alexandra Magyar Péternek címzett bejegyzésében, miután a Tisza Párt elnöke arról posztolt, hogy a budapesti Fidesz elnökének helye a közéletben. Mindez azt követően történt, hogy Szentkirályi közzétett egy videót, amelyben összekötözött, csomagtartóba dugott beosztottjával a háttérben riogat vele, hogy Ukrajna uniós csatlakozása szerv-, fegyver-, drog- és emberkereskedők érkezésével járna.

Távozzak a közéletből mert a magyar érdeket mertem képviselni Ukrajna gyors EU-tagsága kapcsán? Mindig is tudtuk, hogy az összes nőt el akarod takarítani a politikából. Hiszen korábban is azt képviselted: a nőnek a konyhában a helye. Judit övcsatot kapott a hátába egy részeg éjszaka után, én most egy kiűzetést a közéletből